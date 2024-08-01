МИД Турции рассказал о планирующихся переговорах Эрдогана и Асада

Местом проведения первой с 2011 года встречи президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада станет третья страна, если она состоится. Пока этот вопрос не решен, работа по организации переговоров продолжается.

Местом проведения первой с 2011 года встречи президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада станет третья страна, если она состоится. Пока этот вопрос не решен, работа по организации переговоров продолжается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Если переговоры состоятся, то это будет третья страна. Но пока это не прояснилось", - сказал Фидан газете Sabah. Турецкие СМИ неоднократно сообщали о высокой вероятности встречи в августе Эрдогана и Асада, отмечая, что она может пройти в Москве, в Багдаде или на КПП "Кесаб", расположенном на сирийско-турецкой границе.

"Мы работаем с нашими сирийскими коллегами над тем, когда и как провести встречу на уровне руководства [двух стран]. Мы работаем над подготовкой повестки дня. На данный момент четкого графика нет, есть только проявление воли. В контактах с противоположной стороной я увидел, что они открыты к переговорам и никаких предварительных условий нам пока не выдвигали", - отметил турецкий министр.

Президент Сирии, принимая 26 июня спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, заявил, что Дамаск "открыт для всех инициатив, направленных на улучшение отношений с Турцией, если этот процесс будет основываться на уважении суверенитета и стремления сирийского государства восстановить его над всей территорией страны".