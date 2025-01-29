О нас

МИД Турции раскритиковал Израиль в связи с убийством трех своих граждан

МИД Турции раскритиковал Израиль в связи с убийством трех своих граждан Министерство иностранных дел Турции осудило Израиль в связи с убийством трех своих граждан.
Другие страны
29 января 2025 г. 23:02
МИД Турции раскритиковал Израиль в связи с убийством трех своих граждан

Министерство иностранных дел Турции осудило Израиль в связи с убийством трех своих граждан.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Анкара резко раскритиковала Тель-Авив в связи с убийством трех граждан Турции в результате воздушного удара при попытке нелегального перехода из Ливана в Израиль.

В заявлении подчеркивается, что атаки Израиля должны быть прекращены в кратчайшие сроки.

Также в ведомстве отметили, что ведутся соответствующие работы по доставке тел погибших в Турцию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə üç vətəndaşının öldürülməsi ilə bağlı İsraili qınayıb

Экслюзивные новости

Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi