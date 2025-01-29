МИД Турции раскритиковал Израиль в связи с убийством трех своих граждан

Министерство иностранных дел Турции осудило Израиль в связи с убийством трех своих граждан.

Министерство иностранных дел Турции осудило Израиль в связи с убийством трех своих граждан.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Анкара резко раскритиковала Тель-Авив в связи с убийством трех граждан Турции в результате воздушного удара при попытке нелегального перехода из Ливана в Израиль.

В заявлении подчеркивается, что атаки Израиля должны быть прекращены в кратчайшие сроки.

Также в ведомстве отметили, что ведутся соответствующие работы по доставке тел погибших в Турцию.