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МИД Турции: Прогресс в евроинтеграции будет зависеть от воли ЕС

МИД Турции: Прогресс в евроинтеграции будет зависеть от воли ЕС Прогресс в процессе евроинтеграции Турции будет зависеть от политической воли и стратегического подхода к ней со стороны Евросоюза.
Другие страны
31 октября 2024 г. 19:12
МИД Турции: Прогресс в евроинтеграции будет зависеть от воли ЕС

Прогресс в процессе евроинтеграции Турции будет зависеть от политической воли и стратегического подхода к ней со стороны Евросоюза.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии турецкого МИД в связи с опубликованным 30 октября ежегодным докладом Еврокомиссии о расширении и прогрессе стран-кандидатов на вступление в блок.

"В свете текущих региональных и глобальных вызовов очевидно, что необходим новый взгляд на отношения Турции и ЕС. Мы приветствуем усилия, проявляемые в последнее время Евросоюзом в вопросе сотрудничества с Турцией. Вместе с тем оживление отношений требует конкретных шагов, основанных на политической воле и стратегическом видении ЕС", - говорится в тексте.

Отмечается, что Турция настроена на конструктивное сотрудничество с Евросоюзом.

Напомним, что Анкара официально подала заявку на вступление в ЕС в качестве полноправного члена в 2005 года. Одним из камней преткновения в переговорном процессе является кипрская проблема.

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