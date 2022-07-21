МИД Турции: Призываем правительство Ирака к сотрудничеству по нападению в Дохук

Министерство иностранных дел Турции распространило заявление по поводу нападения, совершенного сегодня в районе Захо иракской провинции Дохук.

Министерство иностранных дел Турции распространило заявление по поводу нападения, совершенного сегодня в районе Захо иракской провинции Дохук.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

"Принято считать, что такие нападения, которые исходят от террористической организации, нацелены на справедливую и решительную позицию нашей страны в борьбе с терроризмом".

В письменном заявлении министерство с сожалением отмечает, что в результате нападения 8 человек погибли и 23 получили ранения, и что Турция осуждает и решительно выступает против любых нападений на гражданских лиц.

"Турция ведет борьбу с терроризмом в соответствии с международным правом, уделяя особое внимание защите гражданских лиц, гражданской инфраструктуры, исторических и культурных ценностей. Такие нападения, которые исходят от террористической организации, нацелены на справедливую и решительную позицию нашей страны в борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении МИД Турции.

В министерстве отметили, что Турция готова сделать все возможное, чтобы "расследовать и выявить правду об этом преступлении".

"Призываем правительство Ирака не делать заявлений под влиянием террористической организации ПКК и сотрудничать для выявления и наказания преступников", - сказано в заявлении.

11.10

Багдад обвинил Анкару в нанесении удара по горному курорту в провинции Дохук на севере Ирака, и отозвал своего посла для консультаций.

Как передает Report со ссылкой на "Голос Америки", в результате атаки были убиты 8 человек, включая ребенка, а 23 получили ранения.

Иракские СМИ сообщают, что курорт был обстрелян артиллерией с территории Турции.

Турция отвергает эти обвинения. МИД страны заявил, что Анкара испытывает глубокое сожаление по поводу жертв атаки, и добавила, что Турция прилагает максимум усилий, чтобы избегать жертв среди мирного населения и повреждений культурных объектов при проведении операций против Рабочей партии Курдистана. Анкара также указала, что предпримет все необходимые усилия, чтобы выяснить правду об этой трагедии.