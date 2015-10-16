МИД Турции: Планируемый ЕС объем помощи для сирийских беженцев будет существенным

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу рассчитывает, что помощь ЕС для решения проблемы беженцев будет существенной.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал на встрече с турецкими журналистами.

"Данные средства для сирийских беженцев не будут выплачиваться из фондов, созданных для Турции. Суммы же не будут такими несущественными, какие предлагались ранее. Размер помощи будет таким, что ЕС сможет сказать, что занялись проблемой", - сказал он. Министр также отметил, что было бы "неправильно воспринимать это финансирование как средство, благодаря которому беженцы останутся в Турции". Он обратил внимание на то, что в плане ЕС не говорится о создании зоны безопасности в Сирии, но Анкара намерена вновь поднимать этот вопрос.

Между тем, официальный представитель Партии справедливости и развития Омер Челик указал в связи с информацией о возможном выделении Евросоюзом около трех млрд. евро для сирийских беженцев в Турции, что "вопрос с беженцами не нужно увязывать с евроинтеграцией Турции". "Турция уже готова вести переговоры по всем пунктам программы евроинтеграции. И причины того, что эти переговоры не ведутся, целиком политические. Нельзя превращать тему открытия пунктов переговоров в политическое взяточничество", - сказал он.

На саммите ЕС в минувший четверг лидеры сообщества заявили, что одобрили совместный план действий с Турцией по борьбе с текущим миграционным кризисом. Еврокомиссия сегодня сообщила, что "Турция хочет признания ее "безопасной" страной и просит до 3 млрд. евро дополнительного финансирования".