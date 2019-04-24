МИД Турции осудил заявление Трампа, приуроченное к годовщине т.н. "геноцида армян"

Министерство иностранных дел Турции подвергло критике заявление президента США Дональда Трампа, приуроченное к годовщине т.н. "геноцида армян".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы отвергаем заявление президента США Дональда Трампа, сделанное 24 апреля 2019 года по случаю событий, произошедших в 1915 году. Это заявление, основанное на субъективных повествованиях [определенных кругов среди] армян, не имеют никакого значения. Искажение истории недопустимо. Мы призываем президента Трампа быть справедливым и вспомнить о 500 тыс. мусульманах, которые пострадали в этот же период от армянских повстанцев", - говорится в распространенном в среду заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции также напомнили, что Анкара "выступает за создание "Общей исторической комиссии", которая позволила бы понять аспекты событий, произошедших 104 года назад".

Американский лидер в своем заявлении назвал события 1915 года "одним из самых ужасных массовых злодеяний XX века". При этом слово "геноцид" в тексте не упоминается.