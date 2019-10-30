МИД Турции осудил решение конгрессменов США по санкциям в отношении Анкары

Министерство иностранных дел Турецкой Республики осудило решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет санкций против Турции. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном во вторник на сайте ведомства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Проект санкций, которые направлены против наших должностных лиц и вооруженных сил, несовместим с основами сотрудничества наших стран в рамках НАТО и противоречит договоренностям по Сирии, достигнутым с администрацией США 17 октября", - отмечается в релизе.

МИД Турции также призвал Соединенные Штаты принять необходимые меры, чтобы "предотвратить дальнейшее ухудшение отношений" между Анкарой и Вашингтоном.

Во вторник Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.