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МИД Турции осудил действия Израиля в Сирии

МИД Турции осудил действия Израиля в Сирии МИД Турции осуждает действия Израиля на границе с Сирией и считает их нарушением соглашения 1974 года о создании буферной зоны на Голанских высотах.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 15:42
МИД Турции осудил действия Израиля в Сирии

МИД Турции осудил действия Израиля на границе с Сирией и назвал их нарушением соглашения 1974 года о создании буферной зоны на Голанских высотах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства.

"Решительно осуждаем нарушение Израилем соглашения 1974 года о разделении сил между Израилем и Сирией, вступление его военнослужащих в буферную зону и продвижение на сирийскую территорию", - говорится в заявлении.

В заявлении также подчеркивается, что Анкара поддерживает "суверенитет, политическое единство и территориальную целостность Сирии".

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Версия на английском языке Turkish Foreign Ministry condemns Israel's actions in Syria

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