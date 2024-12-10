МИД Турции осудил действия Израиля в Сирии

МИД Турции осуждает действия Израиля на границе с Сирией и считает их нарушением соглашения 1974 года о создании буферной зоны на Голанских высотах.

МИД Турции осудил действия Израиля на границе с Сирией и назвал их нарушением соглашения 1974 года о создании буферной зоны на Голанских высотах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства.

"Решительно осуждаем нарушение Израилем соглашения 1974 года о разделении сил между Израилем и Сирией, вступление его военнослужащих в буферную зону и продвижение на сирийскую территорию", - говорится в заявлении.

В заявлении также подчеркивается, что Анкара поддерживает "суверенитет, политическое единство и территориальную целостность Сирии".