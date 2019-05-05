МИД Турции обвинил израильских военных в атаке на офис агентства Anadolu

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что офис турецкого агентства Anadolu подвергся атаке со стороны израильских военных.

Об этом политик в субботу написал на своей странице в Twitter, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Атака на офис Anadolu в секторе Газа является новым примером безудержной агрессии со стороны Израиля, - написал Чавушоглу. - Насилие властей Израиля по отношению к невинным людям является преступлением против человечности".

Ранее израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.