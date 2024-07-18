МИД Турции назвал недействительным решение парламента Израиля по Палестине

МИД Турции назвал недействительной принятую Кнессетом (парламентом) Израиля декларацию, отвергающую создание палестинского государства.

МИД Турции назвал недействительной принятую Кнессетом (парламентом) Израиля декларацию, отвергающую создание палестинского государства.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении ведомства.

"Принятие израильским парламентом резолюции, отвергающей создание Государства Палестина, является еще одним свидетельством того, что Израиль игнорирует международное право и соглашения. Это решение израильского парламента является недействительным", - сообщает турецкий МИД.

Отмечается, что создание независимого и суверенного Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме является требованием международного права.

Кнессет ранее утвердил большинством голосов декларацию о своей "принципиальной позиции" против создания палестинского государства. В нем указывается, что палестинская государственность "создаст экзистенциальную угрозу для Государства Израиль и его граждан", станет "наградой за терроризм", "увековечит конфликт" и "дестабилизирует регион".