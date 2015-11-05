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    МИД Турции: Корабли США будут постоянно находиться в Средиземном море

    Присутствие ВМС США в Восточном Средиземноморье будет увеличено, чтобы обеспечить защиту Турции

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Корабли военно-морских сил США будут постоянно присутствовать в восточной части Средиземного моря в интересах обороны Турции.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич.

    "Недавно американский военный корабль посетил (военно-морскую базу Турции - ред.) Аксаз. Такие визиты будут продолжены. Эсминец USS Donald Cook и подобные ему корабли будут постоянно находиться на востоке Средиземного моря для защиты Турции, их присутствие будет увеличено", - заявил Бильгич журналистам.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обсуждает возможность оставить системы ЗРК Patriot в Турции на 2016 год, но решение пока не принято.

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