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МИД Турции: Конфликт в Украине чреват разрастанием с использованием ядерного оружия

МИД Турции: Конфликт в Украине чреват разрастанием с использованием ядерного оружия Украинский конфликт чреват разрастанием, в том числе с возможностью использования ядерного оружия.
Другие страны
24 июня 2024 г. 23:09
МИД Турции: Конфликт в Украине чреват разрастанием с использованием ядерного оружия

Украинский конфликт чреват разрастанием, в том числе с возможностью использования ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Habertürk, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Цена продолжающейся войны для региона и всего мира очень высока. Что еще более серьезно, этот риск может расти и распространяться. Он может распространяться географически. На повестку дня может встать вопрос о возможности применения ядерного оружия", - сказал турецкий министр.

По его словам, в ходе состоявшейся 11 июня встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным он довел до него послание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу урегулирования украинского конфликта.

"Мы донесли до наших собеседников, что в Украине необходим мир и что Россия должна занять определенную позицию. По сути, через два дня Путин по пунктам перечислил условия, при которых Россия должна прекратить войну в Украине. Важно, что Путин выразил это", - сказал Фидан.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: Ukraynadakı müharibədə nüvə silahından istifadə ehtimalı var

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