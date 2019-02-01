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    МИД Турции: Иностранное вмешательство в дела Венесуэлы может привести к гражданской войне

    Чавушоглу: Мы не считаем правильным решение Европарламента по Венесуэле
    © Report/ Firi Salim

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Решение Европарламента (ЕП) признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы может привести к началу гражданской войны в Боливарианской Республике. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом заявил  министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе поездки в Бухарест.

    "Мы не считаем правильным решение Европарламента по Венесуэле, считаем, что вмешательство во внутренние дела государства могут привести к началу гражданской войны", - заявил глава МИД Турции. 

    Напомним, председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе. 

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