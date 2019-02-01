МИД Турции: Иностранное вмешательство в дела Венесуэлы может привести к гражданской войне

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Решение Европарламента (ЕП) признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы может привести к началу гражданской войны в Боливарианской Республике.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе поездки в Бухарест.

"Мы не считаем правильным решение Европарламента по Венесуэле, считаем, что вмешательство во внутренние дела государства могут привести к началу гражданской войны", - заявил глава МИД Турции.

Напомним, председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.