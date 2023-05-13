О нас

МИД Турции: ЕС, США и НАТО не покроют убытков страны в случае потери российских туристов

МИД Турции: ЕС, США и НАТО не покроют убытков страны в случае потери российских туристов Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Европейский союз, США и НАТО не будут покрывать убытки Турции в случае потери российских туристов из-за поведения оппозиции и ее обещаний ввести санкции в отношении России.
Другие страны
13 мая 2023 г. 15:19
МИД Турции: ЕС, США и НАТО не покроют убытков страны в случае потери российских туристов

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Европейский союз, США и НАТО не будут покрывать убытки Турции в случае потери российских туристов из-за поведения оппозиции и ее обещаний ввести санкции в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в эфире вещающего из Антальи телеканала VTV.

"В мае российские туристы должны были традиционно приехать к нам на отдых, но поехали в Дубай, Таиланд и Египет. Все из-за заявлений Кылычдароглу. Кто нам покроет убытки в сфере туризма? О Евросоюзе забудьте, о США забудьте, а о НАТО тем более забудьте", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке FM: EU, US and NATO won’t cover Türkiye’s losses

Самое читаемое

ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
6 мая 2023 г. 18:00
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
8 мая 2023 г. 10:50
На Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля Харыбюльбюль
ФотоНа Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 19:54
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
10 мая 2023 г. 11:35
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
10 мая 2023 г. 18:29
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
11 мая 2023 г. 10:44
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
12 мая 2023 г. 08:24
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
12 мая 2023 г. 11:40
Представители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
ВидеоПредставители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
12 мая 2023 г. 21:22
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
13 мая 2023 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi