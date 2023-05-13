МИД Турции: ЕС, США и НАТО не покроют убытков страны в случае потери российских туристов

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Европейский союз, США и НАТО не будут покрывать убытки Турции в случае потери российских туристов из-за поведения оппозиции и ее обещаний ввести санкции в отношении России.

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Европейский союз, США и НАТО не будут покрывать убытки Турции в случае потери российских туристов из-за поведения оппозиции и ее обещаний ввести санкции в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в эфире вещающего из Антальи телеканала VTV.

"В мае российские туристы должны были традиционно приехать к нам на отдых, но поехали в Дубай, Таиланд и Египет. Все из-за заявлений Кылычдароглу. Кто нам покроет убытки в сфере туризма? О Евросоюзе забудьте, о США забудьте, а о НАТО тем более забудьте", - сказал он.