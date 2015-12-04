МИД Турции: Безвизовый въезд в Турцию в отношении граждан РФ сохраняется

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Безвизовый въезд в Турцию в отношении граждан РФ сохраняется".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель пресс-службы МИД Турции в пятницу.

"В отношении российских граждан сохраняется действие существующего режима", - сказал собеседник агентства.

Ранее в посольстве Турции в Москве заявили, что Анкара не намерена вводить визовый режим для граждан РФ, несмотря на обострение отношений между странами.