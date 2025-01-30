МИД Таиланда подтвердил освобождение пятерых таиландских граждан из Газы

МИД Таиланда подтвердил освобождение пятерых своих граждан из сектора Газа.

МИД Таиланда подтвердил освобождение пятерых своих граждан из сектора Газа.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике таиландского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел получило подтверждение от посольства Королевства Таиланд в Тель-Авиве о том, что сегодня были освобождены пятеро таиландских заложников. Сейчас их направят для оказания медицинской помощи в больницу, куда поедут сотрудники посольства и МИД, чтобы помочь им немедленно связаться со своими семьями в Таиланде", - заявили в ведомстве.

Ранее канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила об освобождении семерых заложников - двоих граждан Израиля и пятерых подданных Таиланда.