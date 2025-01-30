МИД Таиланда подтвердил освобождение пятерых таиландских граждан из Газы

МИД Таиланда подтвердил освобождение пятерых своих граждан из сектора Газа.
Как передает Report, об этом говорится в коммюнике таиландского внешнеполитического ведомства.
"Министерство иностранных дел получило подтверждение от посольства Королевства Таиланд в Тель-Авиве о том, что сегодня были освобождены пятеро таиландских заложников. Сейчас их направят для оказания медицинской помощи в больницу, куда поедут сотрудники посольства и МИД, чтобы помочь им немедленно связаться со своими семьями в Таиланде", - заявили в ведомстве.
Ранее канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила об освобождении семерых заложников - двоих граждан Израиля и пятерых подданных Таиланда.