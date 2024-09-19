МИД Таиланда поддержит применение системы электронного разрешения на въезд в страну

Министерство иностранных дел Таиланда будет содействовать внедрению системы электронного разрешения на въезд в страну (ETA) для обеспечения безопасности иностранных туристов.

Министерство иностранных дел Таиланда будет содействовать внедрению системы электронного разрешения на въезд в страну (ETA) для обеспечения безопасности иностранных туристов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава таиландского МИД Марит Сангиампхонг.

"Поскольку мы готовимся привлечь больше иностранцев в Таиланд, правительство также должно подготовиться к тому, чтобы эффективно и безопасно справиться с этим наплывом в интересах всех заинтересованных сторон. Министерство иностранных дел будет содействовать внедрению ETA, которая улучшит эффективность проверки прибывающих гостей, одновременно, как повышая уровень безопасности, так и содействуя удобству путешествий - сказал министр.

Таиланд с начала года посетили около 25 млн туристов. Китай занимает первую строчку - 5 млн туристов, на втором месте - Малайзия (3,5 млн), на третьем - Индия (1,44 млн), на четвертом - Южная Корея (1,3 млн).