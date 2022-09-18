О нас

МИД Таджикистана: при обстрелах кыргызскими военными убиты 38 человек

МИД Таджикистана: при обстрелах кыргызскими военными убиты 38 человек В результате обстрелов со стороны военных Кыргызстана погибли 38 человек, свыше 20 были ранены.
Другие страны
18 сентября 2022 г. 15:37
МИД Таджикистана: при обстрелах кыргызскими военными убиты 38 человек

В результате обстрелов со стороны военных Кыргызстана погибли 38 человек, свыше 20 были ранены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство иностранных дел Таджикистана.

"Одновременно с провокационными действиями кыргызская сторона осуществила переброску дополнительных сил и тяжелой техники в приграничные районы", - уточнили в МИД.

Поясняется, что в результате враждебных действий с применением минометов, пулеметов и другого стрелкового оружия, погибли два военнослужащих Вооруженных сил Таджикистана и 36 граждан из числа мирного населения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanla sərhəddə münaqişə zamanı Tacikistanın 38 vətəndaşı həlak olub

Самое читаемое

Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi