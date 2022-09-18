МИД Таджикистана: при обстрелах кыргызскими военными убиты 38 человек

В результате обстрелов со стороны военных Кыргызстана погибли 38 человек, свыше 20 были ранены.

В результате обстрелов со стороны военных Кыргызстана погибли 38 человек, свыше 20 были ранены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство иностранных дел Таджикистана.

"Одновременно с провокационными действиями кыргызская сторона осуществила переброску дополнительных сил и тяжелой техники в приграничные районы", - уточнили в МИД.

Поясняется, что в результате враждебных действий с применением минометов, пулеметов и другого стрелкового оружия, погибли два военнослужащих Вооруженных сил Таджикистана и 36 граждан из числа мирного населения.