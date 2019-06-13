​МИД Судана вызвал британского посла из-за высказываний в Twitter

Министерство иностранных дел Судана вызвало посла Великобритании в Хартуме Ирфана Сиддика в связи с его высказываниями в Twitter о последних событиях в стране, передает суданское агентство SUNA, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Если не было достаточно веских аргументов для прекращения насилия в Судане, то убийство 19 детей в течение последних девяти дней должно заставить всех ответственных за продолжающееся насилие долго и усердно подумать о своих действиях", - написал Сиддик в Twitter.

Сообщается, что замглавы МИД Судана по политическим вопросам Умар Дахаб Фадаль в ходе встречи с послом Великобритании обратил внимание на его последние высказывания в Twitter, "противоречащие установленным дипломатическим нормам и принципам суверенитета равноправных государств".

Отмечается также, что Фадаль призвал Сиддика во время встречи к совместной работе и отметил необходимость учитывать общие стратегические интересы двух стран, включая борьбу с торговлей людьми, нелегальной миграцией и международным экстремизмом и терроризмом.

Суданские военные при помощи оружия разогнали многомесячную мирную акцию протеста в столице Хартума 3 июня. Оппозиционеры говорят, что в результате этого нападения погибли 14 демонстрантов, еще порядка 60 получили ранения и травмы.