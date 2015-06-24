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    МИД Судана раскритиковал США за внесение в список спонсоров терроризма

    Судан в этом списке по политическим причинам, не имеющим отношения к проблеме терроризма, - отметили в МИД Судана.

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Судан считает, что его очередное включение в американский список стран-спонсоров терроризма вызвано политическими причинами, не имеющими ничего общего с проблемой терроризма, говорится в заявлении МИД страны, поступившем во вторник в РИА Новости.

    "Выпускаемые с 2002 года доклады госдепа США по борьбе с терроризмом в действительности указывают на то, что Судан полностью сотрудничает с США в борьбе с терроризмом, но, несмотря на это, он продолжает оставаться в списке так называемых стран, поддерживающих терроризм, потому что американские высокопоставленные лица решили оставить Судан в этом списке по политическим причинам, не имеющим отношения к проблеме терроризма", - отметили в МИД Судана.

    В министерстве указали, что в докладе американской администрации о причинах включения Судана в этот список не упоминаются усилия правительства страны по проведению национального диалога для поиска мирного решения конфликта в провинциях Голубой Нил и Южный Кордофан, граничащих с Южным Суданом.

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