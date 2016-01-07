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    МИД Сомали объявил о разрыве дипломатических отношений с Ираном

    Иранским дипломатам дано 72 часа, чтобы покинуть страну

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ МИД Сомали в четверг объявил о разрыве дипломатических отношений страны с Ираном.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство государства.

    "Данный шаг был предпринят после тщательного рассмотрения и в ответ на непрерывное вмешательство Ирана во внутренние дела Сомали", - цитирует агентство заявление министерства. 

    Отмечается, что иранским дипломатам было дано 72 часа, чтобы покинуть страну.

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