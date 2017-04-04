МИД: Смертник Джалилов никогда не имел гражданства Кыргызстана

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Предполагаемый террорист-смертник в метро Петербурга Акбаржон Джалилов никогда не получал паспорта гражданина Кыргызстана.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявило во вторник МИД республики.

"Необходимо отметить, что А.Джалилов никогда не получал паспорт гражданина Кыргызской Республики, так как в 2011 году, по достижении 16-летнего возраста, он в соответствии с поданным заявлением и ходатайством получил паспорт гражданина Российской Федерации и с того времени постоянно проживал на территории РФ", - говорится в заявлении МИД.

СК РФ во вторник назвал имя мужчины, который, по оперативным данным, устроил взрыв в петербургском метро – это 22-летний уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов. В СМИ появилась информация, что Джалилов получил гражданство в генконсульстве РФ в городе Ош.