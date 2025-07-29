МИД Словакии пригласил посла Британии для объяснений о вмешательстве в выборы

Посол Великобритании в Словакии приглашен в МИД страны для дачи объяснений о появившейся в СМИ информации о якобы желании королевства повлиять в 2023 году на итоги парламентских выборов в Словакии.

Посол Великобритании в Словакии приглашен в МИД страны для дачи объяснений о появившейся в СМИ информации о якобы желании королевства повлиять в 2023 году на итоги парламентских выборов в Словакии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство TASR со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Юрай Бланар.

Словацкие СМИ ранее сообщили о том, что британский новостной портал Declassified опубликовал материал о том, что Лондон тайно финансировал занимающихся политической пропагандой на YouTube инфлюенсеров в Словакии и других европейских странах. Они якобы должны были поддержать на парламентских выборах в стране либеральное политическое движение "Прогрессивная Словакия" и негативно отзываться о победившей на них партии "Направление - социальная демократия", возглавляемой действующим премьер-министром Робертом Фицо.

Словакия, согласно Бланару, не желает обострения отношений с Великобританией, но считает недопустимым вмешательство в свои внутренние дела. Поэтому Братислава ожидает объяснения всех деталей этого дела.