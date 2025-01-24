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МИД Словакии: ЕС не должен брать на себя всю нагрузку, если Трамп откажет Украине в военной помощи

МИД Словакии: ЕС не должен брать на себя всю нагрузку, если Трамп откажет Украине в военной помощи Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что в случае отказа новой администрации США оказывать поддержку Украине, Европейский Союз не должен брать всю нагрузку на себя.
Другие страны
24 января 2025 г. 14:28
МИД Словакии: ЕС не должен брать на себя всю нагрузку, если Трамп откажет Украине в военной помощи

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что в случае отказа новой администрации США оказывать поддержку Украине, Европейский Союз не должен брать всю нагрузку на себя.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью агентству TASR.

"Давайте дождемся представления им [Дональдом Трампом] плана по разрешению этого конфликта, и мы готовы принять в этом участие. Если некоторые страны из Евросоюза решат и дальше поддерживать Украину в военном отношении, это их дело, но мы отказываемся от того, чтобы Европейский Союз взял это на себя", - сказал он.

По словам Бланара, Вашингтон оказывает Украине наибольшую поддержку как в финансовом, так и в военном плане.

Он также сообщил, что Братислава выступает за скорейшее заключение соглашения о прекращении огня и начало мирных переговоров, а до тех пор будет оказывать Украине лишь гуманитарную помощь.

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