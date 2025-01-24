МИД Словакии: ЕС не должен брать на себя всю нагрузку, если Трамп откажет Украине в военной помощи

МИД Словакии: ЕС не должен брать на себя всю нагрузку, если Трамп откажет Украине в военной помощи

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что в случае отказа новой администрации США оказывать поддержку Украине, Европейский Союз не должен брать всю нагрузку на себя.

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