МИД Сирии: В истории страны открылась новая страница

В истории Сирии открылась новая страница.

В истории Сирии открылась новая страница.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

Отмечается, что с захватом Дамаска повстанческими группами началась новая страница в истории страны.

Ведомство заверило граждан страны, что продолжит работать в их интересах.

"Сегодня мы видим новую страницу в истории Сирии, мы должны разработать устав, который объединит сирийцев, вместо того чтобы создавать между ними барьеры. Министерство иностранных дел Сирии и его дипломатические представительства за рубежом продолжат работать на благо всех наших граждан", - заявили в ведомстве.