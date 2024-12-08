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МИД Сирии: В истории страны открылась новая страница

МИД Сирии: В истории страны открылась новая страница В истории Сирии открылась новая страница.
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8 декабря 2024 г. 17:07
МИД Сирии: В истории страны открылась новая страница

В истории Сирии открылась новая страница.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

Отмечается, что с захватом Дамаска повстанческими группами началась новая страница в истории страны.

Ведомство заверило граждан страны, что продолжит работать в их интересах.

"Сегодня мы видим новую страницу в истории Сирии, мы должны разработать устав, который объединит сирийцев, вместо того чтобы создавать между ними барьеры. Министерство иностранных дел Сирии и его дипломатические представительства за рубежом продолжат работать на благо всех наших граждан", - заявили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Suriya XİN: Ölkə tarixində yeni səhifə açılıb

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