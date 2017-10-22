 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД Сирии призвал Совбез ООН пресечь агрессивные акции Израиля

    Израильские войска поразили в субботу три артиллерийские позиции сирийской армии

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Правительство Сирии предупредило в субботу Совет Безопасности ООН "об опасных последствиях непрекращающихся агрессивных действий Израиля на Голанских высотах".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в послании МИД САР, направленном в Совбез в связи с очередным израильским обстрелом позиций сирийской армии, выражается надежда на то, что "международное сообщество займет решительную позицию и положит конец этим агрессивным нападениям".

    В документе утверждается, что обстрел в субботу был спровоцирован "террористами, которые координируют свои вылазки с Израилем и действуют по его указанию".

    В нем сообщается, что удар израильской артиллерии "был нанесен по военным позициям в районе Эль-Кунейтры (40 км от Дамаска) и стал нарушением соглашения о разъединении сирийских и израильских войск на Голанах".

    "Это произошло после того, как боевики преднамеренно выпустили несколько снарядов по пустынной местности в пограничном секторе, спровоцировав израильский ответный удар", - подчеркивается в послании.

    По мнению Дамаска, "эта новая агрессивная акция является свидетельством сговора и координации, существующим между Израилем и террористическими группировками".

    Израильские войска поразили в субботу три артиллерийские позиции сирийской армии в ответ на обстрел контролируемой еврейским государством части Голанских высот. В коммюнике военного командования отмечалось, что повторение подобных инцидентов вынудит израильскую армию усилить ответные меры.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi