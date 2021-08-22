МИД Сингапура: КНР и США могут образовать золотой век цифровой сферы

Китай и Соединенные Штаты могут сформировать золотой век в цифровой сфере, если преодолеют существующие разногласия и начнут сотрудничать друг с другом.

Китай и Соединенные Штаты могут сформировать золотой век в цифровой сфере, если преодолеют существующие разногласия и начнут сотрудничать друг с другом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в воскресенье министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан в интервью телеканалу CNA.

По его словам, "если две сверхдержавы - США и КНР - смогут выработать правила взаимодействия, которые позволят и конкурировать, и сотрудничать, то ситуация может улучшиться".

"По сути это может стать началом нового золотого века в цифровой сфере, поскольку совокупный вес инвестиций, конкуренции, инноваций приведет к стремительному развитию", - отметил Балакришнан.

"Китай больше не является догоняющей стороной, его амбиции и планы - лидерство, по крайней мере в определенных областях. Теперь у США есть реальные конкуренты", - указал глава МИД.