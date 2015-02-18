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    ​МИД Швейцарии: Нормализация отношений - в интересах Армении и Турции

    Мы очень надеемся, что этот процесс будет продолжен

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Швейцария убеждена, что, несмотря на трудности, в интересах Армении и Турции продолжить усилия на пути к нормализации отношений, сообщает Report со ссылкой на заявление МИД Швейцарии, опубликованном в армянских СМИ.

    "В этой связи отметим, что протоколы 2009 года стали стимулом для повышения уровня информированности и укрепили желание иметь добрососедские отношения в обществах двух стран. Мы очень надеемся, что этот процесс будет продолжен", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

    16 февраля президент Армении Серж Саргсян решил отозвать армяно-турецкие протоколы о дипотношениях с Турцией. 

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