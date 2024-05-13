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МИД Швейцарии: На конференции по Украине обсудят не только план Зеленского

МИД Швейцарии: На конференции по Украине обсудят не только план Зеленского Предложенная Киевом формула мира не будет единственным планом, который рассмотрят на конференции по Украине в июне.
Другие страны
13 мая 2024 г. 15:42
МИД Швейцарии: На конференции по Украине обсудят не только план Зеленского

Предложенная Киевом формула мира не будет единственным планом, который рассмотрят на конференции по Украине в июне.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

Он не уточнил конкретные планы, но заверил, что цель саммита - "вдохновить будущий мирный процесс".

"Конференция, которую Швейцария организует, будет основываться на дискуссиях, состоявшихся в последние месяцы, в частности на украинской формуле мира и других мирных предложениях, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права", - сказал Эльчингер.

Саммит пройдет в швейцарском городе Бюргеншток 15 и 16 июня. На него пригласили более 160 делегаций из стран Евросоюза, БРИКС, G20 и других объединений.

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