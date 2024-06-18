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МИД Швеции сообщил о вызове посла РФ

МИД Швеции сообщил о вызове посла РФ Посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев был вызван в МИД Швеции в связи с инцидентом с российским самолетом, который, по утверждению шведской стороны, предположительно нарушил 14 июня воздушное пространство королевства.
Другие страны
18 июня 2024 г. 20:26
МИД Швеции сообщил о вызове посла РФ

Посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева вызвали в МИД Швеции.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении шведского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, дипломат был вызван в МИД в связи с нарушением российским самолетом 14 июня воздушного пространства королевства.

"Сегодня, во вторник, 18 июня, Министерство иностранных дел вызвало посла России, чтобы выразить свою позицию против нарушения Россией воздушного пространства Швеции, которое произошло в пятницу, 14 июня", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya səfiri İsveç XİN-ə çağırılıb

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