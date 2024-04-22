МИД Швеции: Новый пакет санкций ЕС против РФ охватит запрет на поставки СПГ

Страны Евросоюза (ЕС) планируют включить в 14-й пакет санкций в отношении России запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Страны Евросоюза (ЕС) планируют включить в 14-й пакет санкций в отношении России запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём на встрече министров иностранных дел и обороны в Люксембурге.

"Принятие 14-го пакета санкций против России - это один из самых важных шагов. Мы намерены включить в него запрет на импорт сжиженного природного газа", - заявил он.

Ранее вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил о том, что новый пакет санкций могут принять уже весной. В него войдут меры, направленные против обхода санкций.