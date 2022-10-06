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МИД Швеции направил парламенту меморандум с предложением одобрения вступления в НАТО

МИД Швеции направил парламенту меморандум с предложением одобрения вступления в НАТО МИД Швеции в среду представил в парламент меморандум, в котором тому предлагается официально одобрить вступление Швеции в НАТО.
Другие страны
6 октября 2022 г. 06:28
МИД Швеции направил парламенту меморандум с предложением одобрения вступления в НАТО

МИД Швеции в среду представил в парламент меморандум, в котором тому предлагается официально одобрить вступление Швеции в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Это сделано для ускорения процесса присоединения к Североатлантическому альянсу, который может быть завершен сразу после ратификации протокола о присоединении всеми членами НАТО, говорится в сообщении. В меморандуме парламенту предлагается одобрить заключенное с НАТО соглашение и включить его в национальное законодательство, а также предоставить правительству право принимать решения о получении помощи НАТО в виде ее военных частей с целью обеспечения более качественной обороны страны.

Парламент должен рассмотреть меморандум и дать свой ответ в течение шести недель.

Протоколы о вступлении Швеции и Финляндии НАТО были подписаны представителями стран альянса 5 июля этого года.Заявку северных стран на членство уже одобрили 28 стран организации - кроме Венгрии и Турции. После ратификации в самой организации окончательно одобрить членство Швеции в НАТО должен шведский парламент.

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Версия на азербайджанском языке İsveç XİN NATO-ya üzvlüklə bağlı sənədi parlamentə göndərib

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