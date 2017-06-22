МИД Северной Кореи открыл собственный сайт

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел КНДР создало собственный сайт в интернете, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), сайт МИД КНДР призван помочь пониманию внешней политики этой страны и "внести вклад в расширение и развитие отношений взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между Кореей и странами мира в соответствии с идеалами независимости, мира и дружбы".
На сайте представлена на корейском и английском языках структура этого ведомства с подробным перечислением департаментов, институтов и подведомственных организаций.
Для такой закрытой страны, как Северная Корея, весьма необычно, что на сайте обнародованы электронные адреса и почтовые адреса некоторых институтов МИД.
В разделах сайта внешнеполитического ведомства перечислены последние новости, документы, даются разъяснения дипломатического курса страны, приведена справочная информация о КНДР, фото- и видеоматериалы.
Также в сайт встроена поисковая система.
Внутри КНДР нет свободного доступа к интернету, поэтому сайт, как представляется, предназначен для внешнего пользования иностранцами и корейцами за рубежом.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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