МИД Саудовской Аравии: Радикалы в Палестине и Израиле препятствуют миру

Радикальные элементы в Израиле и Палестине препятствуют разрешению палестино-израильского конфликта на основе создания двух независимых государств.

Радикальные элементы в Израиле и Палестине препятствуют разрешению палестино-израильского конфликта на основе создания двух независимых государств.

Как передает Report , об этом говорится в статье министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда для британской газеты Financial Times.

"Важно понимать, что настоящим препятствием к миру являются не палестинцы и израильтяне, которые жаждут стабильности и сосуществования, а радикалы и разжигатели войны с обеих сторон, отвергающие справедливое решение конфликта и стремящиеся распространить его на весь наш регион и за его пределы. Эти экстремисты не должны определять будущее наших народов или навязывать им войну", - отметил глава МИД королевства.

В связи с этим он привел в пример Палестинскую национальную администрацию (ПНА), которая проявила упорство "в поддержании спокойствия на оккупированном Западном берегу реки Иордан, несмотря на постоянные препятствия".

"Долгосрочное урегулирование не может быть достигнуто без того, чтобы и сектор Газа, и оккупированный Западный берег находились под контролем ПНА", - считает глава саудовского внешнеполитического ведомства.

Он призвал к прекращению постоянного "цикла насилия" в секторе Газа и отметил, что поиск мирного решения "требует мужества и лидерства".