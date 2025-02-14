Саудовская Аравия готова принять саммит Трампа и Путина

Саудовская Аравия готова стать площадкой для переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.
Как передает Report об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на МИД Саудовской Аравии.
"Королевство выражает готовность с радостью провести саммит в Саудовской Аравии", - говорится в пресс-релизе ведомства.
В МИД подчеркнули, что Саудовская Аравия продолжает предпринимать усилия для достижения долгосрочного мира между Украиной и Россией.
Отметим, что Трамп ранее заявил, что в пятницу представители США, России и Украины проведут в Германии встречу для обсуждения украинского конфликта, а на следующей неделе встретятся в Саудовской Аравии.