Саудовская Аравия готова принять саммит Трампа и Путина

Эр-Рияд готовы стать площадкой для переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Саудовская Аравия готова стать площадкой для переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Как передает Report об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на МИД Саудовской Аравии.

"Королевство выражает готовность с радостью провести саммит в Саудовской Аравии", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В МИД подчеркнули, что Саудовская Аравия продолжает предпринимать усилия для достижения долгосрочного мира между Украиной и Россией.

Отметим, что Трамп ранее заявил, что в пятницу представители США, России и Украины проведут в Германии встречу для обсуждения украинского конфликта, а на следующей неделе встретятся в Саудовской Аравии.