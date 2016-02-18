МИД САР: Создание бесполетной зоны в Сирии неприемлемо

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ "Заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель о создании бесполетной зоны в Сирии категорически неприемлемы, нарушают суверенитет государства, такие действия привели бы к затягиванию кризиса".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в четверг в сирийском МИД.

"Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу создания бесполетной зоны в Сирии категорически неприемлемо, так как оно представляет из себя прямое нарушение суверенитета Сирии и единства ее территории, а также противоречит международному праву и резолюциям ООН, что приведет к затягиванию войны в Сирии, а не к решению кризиса", - говорится в заявлении ведомства.

В среду канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая в бундестаге, что бесполетная зона в Сирии ускорила бы процесс политического урегулирования в стране.