МИД: Румыния несет угрозу безопасности России

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Москва считает Румынию страной, которая несет угрозу безопасности России, после появления на ее территории элементов противоракетной обороны США.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Александр Боцан-Харченко.

Он отметил, что румынской стороне об этом заявлено, в том числе и публично.

По его словам, размещение американской ПРО крайне осложняет российско-румынское взаимодействие и сотрудничество.

А. Боцан-Харченко добавил, что, несмотря на это, Россия будет стремиться к тому, чтоб все-таки конструктивно взаимодействовать с румынскими властями.