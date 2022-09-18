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МИД Румынии вызвал белорусского дипломата в связи с высказываниями Лукашенко

МИД Румынии вызвал белорусского дипломата в связи с высказываниями Лукашенко Временный поверенный в делах Беларуси в Румынии был вызван в МИД страны в связи с высказываниями 17 сентября белорусского лидера Александра Лукашенко по случаю Дня народного единства.
Другие страны
18 сентября 2022 г. 20:17
МИД Румынии вызвал белорусского дипломата в связи с высказываниями Лукашенко

Временный поверенный в делах Беларуси в Румынии был вызван в МИД страны в связи с высказываниями 17 сентября белорусского лидера Александра Лукашенко по случаю Дня народного единства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД Румынии.

В румынском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Лукашенко, в частности, заявил, что "США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины и что и другие государства, в том числе Румыния, будут в него непосредственно вовлечены".

В ходе встречи белорусскому дипломату были сообщены "элементы позиции" Бухареста, указывается в сообщении МИД Румынии. "Так, румынская сторона твердо отвергает подобные неприемлемые утверждения, которые питают риторику, основывающуюся на призывах к силе и угрозам силой в международных отношениях", - отмечается в нем.

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