МИД Румынии подтвердил эвакуацию 127 граждан из Израиля

Еще 127 румынских граждан были эвакуированы из Израиля в ночь на пятницу.

Еще 127 румынских граждан были эвакуированы из Израиля в ночь на пятницу.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Румынии.

"Во второй половине дня 12 октября и в ночь на 13 октября еще 127 граждан Румынии благополучно вернулись в Румынию тремя рейсами, выполняемыми несколькими авиакомпаниями", - говорится в сообщении.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. Палестинское движение объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса. Израиль объявил о переходе к состоянию готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.