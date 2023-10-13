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МИД Румынии подтвердил эвакуацию 127 граждан из Израиля

МИД Румынии подтвердил эвакуацию 127 граждан из Израиля Еще 127 румынских граждан были эвакуированы из Израиля в ночь на пятницу.
Другие страны
13 октября 2023 г. 11:58
МИД Румынии подтвердил эвакуацию 127 граждан из Израиля

Еще 127 румынских граждан были эвакуированы из Израиля в ночь на пятницу.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Румынии.

"Во второй половине дня 12 октября и в ночь на 13 октября еще 127 граждан Румынии благополучно вернулись в Румынию тремя рейсами, выполняемыми несколькими авиакомпаниями", - говорится в сообщении.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. Палестинское движение объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса. Израиль объявил о переходе к состоянию готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.

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Версия на английском языке Romanian Foreign Ministry confirms evacuation of 127 citizens from Israel

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