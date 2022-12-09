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МИД Румынии отозвал для консультаций посла в Австрии

МИД Румынии отозвал для консультаций посла в Австрии МИД Румынии отозвал посла страны в Вене Эмиля Хурезяну для консультаций в связи с тем, что Австрия проголосовала на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции против присоединения страны к Шенгенской зоне.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 15:06
МИД Румынии отозвал для консультаций посла в Австрии

МИД Румынии отозвал посла страны в Вене Эмиля Хурезяну для консультаций в связи с тем, что Австрия проголосовала на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции против присоединения страны к Шенгенской зоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, которое распространило в пятницу румынское внешнеполитическое ведомство.

"Согласно дипломатическим обычаям, решение румынской стороны является политическим жестом, который подчеркивает позицию Румынии о твердом несогласии с поведением Австрии и указывает на решение понизить нынешний уровень отношений с этим государством", - отмечается в сообщении.

Заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенскому пространству были отклонены в четверг на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе. В ходе голосования против включения Румынии в Шенгенскую зону высказалась только Австрия. В то же время страны Евросоюза одобрили присоединение к Шенгенскому пространству зоне Хорватии.

Для граждан стран, входящих в Шенгенскую зону, отменен визовый контроль на внутренних границах. В настоящее время в нее входят 26 стран, 22 из которых - это члены Евросоюза. Зона создана на основе соглашения, которое было подписано в местечке Шенген в Люксембурге в 1985 году.

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