МИД Румынии обвинил Рогозина в попытке создать политический конфликт

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ МИД Румынии обвинил российского вице-премьера Дмитрия Рогозина в намерении создать политический конфликт между двумя странами.

Как передает Report, в эфире телеканала Antena 3 Теодор Мелешкан заявил, что российский политик из «черного списка» ЕС преследовал также цель продемонстрировать слабость европейских санкций.

«Я говорю это потому, что за несколько дней до отъезда в Приднестровье Рогозин сообщил в Twitter, что пересечет территорию Румынии, и разместил карту, чтобы мы видели, где он будет входить, где будет выходить и так далее. С моей точки зрения, это было сделано вице-премьером Рогозиным преднамеренно, чтобы создать трудности в отношениях между Румынией и Россией», — сказал Мелешкан.

Вместе с тем в Бухаресте отвергли обвинения в том, что остальные 165 пассажиров самолета авиакомпании S7 подвергались опасности. Румынский министр отметил, что лайнер имел достаточный запас топлива для посадки на запасном аэродроме в Минске.

Ранее в МИД России действия румынских властей тоже назвали «провокацией».

Инцидент произошел 28 июля, когда в Приднестровье отмечалось 25-летие образования непризнанной республики. Рогозин занимает должность спецпредставителя президента России по Приднестровью.