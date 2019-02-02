Глава МИД Румынии: Следует найти путь для скорейшего ассоциативного членства Азербайджана в ЕС

Тбилиси. 2 февраля. REPORT.AZ/ "На мероприятии высокого уровня, организуемом в бельгийском Брюсселе по случаю 10-летия программы "Восточное партнерство", Румыния выступит с предложением".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

По его словам, предложение, в основном, будет связано с удалением внимания конкретным проектам и улучшением связей между странами-членами "Восточного партнерства" и Евросоюзом:

"Евросоюз должен быть уверен в реализации этими странами важных и необходимых реформ. Говоря об инициативе "Восточного партнерства", мы должны подразумевать две категории. У трех участников инициативы – Грузии, Украины и Молдовы имеется соглашение об ассоциативном членстве с ЕС. Они достигли договоренности об устранении визового режима для своих граждан. Мы хотим устранить все препятствия для экономического сотрудничества с этими тремя странами. Разумеется, это должно произойти с соблюдением условий соглашения".

Т.Мелешкану коснулся трех других стран-членов программы "Восточного партнерства" - Азербайджана, Беларуси и Армении: "Следует найти путь, как оказывать этим странам поддержку в проведении реформ. Эти реформы помогут тому, что они в скором времени станут ассоциативными членами и, возможно, мы пройдем путь для устранения визового режима".