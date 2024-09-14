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МИД: Россия ответит на удары Украины дальнобойным оружием

МИД: Россия ответит на удары Украины дальнобойным оружием В Москве исходят из того, что Украина получила от США и Великобритании разрешение применять дальнобойное оружие по территории России, видит в этом элемент серьезного риска.
Другие страны
14 сентября 2024 г. 14:27
МИД: Россия ответит на удары Украины дальнобойным оружием

В Москве исходят из того, что Украина получила от США и Великобритании разрешение применять дальнобойное оружие для ударов по территории России, видит в этом элемент серьезного риска.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам в субботу заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Решение такое есть. <...> мы готовы ко всему, и мы будем реагировать так, чтобы мало не показалось. И в принципе здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, в Лондоне, в других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести", - сказал он.

Таким образом, Рябков, в частности, прокомментировал итоги переговоров лидеров США и Великобритании, по итогам которых сообщалось, что Вашингтон и Лондон отложили решение по ударам ВСУ дальнобойным оружием по России.

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