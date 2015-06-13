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    МИД: Россия и Иран почти договорились о переработке ядерного топлива

    Москва и Тегеран близки к договоренности о параметрах возможного вывоза избыточного ядерного материала в Россию

    Баку. 13 Июня. REPORT.AZ/ Иран и Россия практический договорились о параметрах о вывозе ядерного материала из республики. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Рябков.

    "Россия и Иран близки к договоренности о параметрах возможного вывоза избыточного ядерного материала в Россию", - сказал замминистра .

    Дипломат подчеркнул, что Россия готова рассматривать различные варианты возможного вывоза ядерных материалов, но позиция представителей Ирана по данному вопросу на тот момент не была прояснена.

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