МИД: Россия и Иран почти договорились о переработке ядерного топлива

Баку. 13 Июня. REPORT.AZ/ Иран и Россия практический договорились о параметрах о вывозе ядерного материала из республики. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Рябков.

"Россия и Иран близки к договоренности о параметрах возможного вывоза избыточного ядерного материала в Россию", - сказал замминистра .

Дипломат подчеркнул, что Россия готова рассматривать различные варианты возможного вывоза ядерных материалов, но позиция представителей Ирана по данному вопросу на тот момент не была прояснена.