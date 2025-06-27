МИД России вызвал посла Германии в Москве Александера Ламбсдорфа, дипломату предъявят протест за "преследование российских журналистов в ФРГ".
Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Согласно информации, Москва намерена "объявить послу об ответных мерах".
Ранее сообщалось, что полиция Германии забрала паспорта российского журналиста Сергея Феоктистова, а также его жены и дочери.
Представитель МИД РФ Мария Захарова 19 июня заявила, что Россия на данный момент выбирает немецких корреспондентов в Москве, по отношению к которым будут приняты ответные меры.
Гюльнар Махмудова