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МИД России вызвал посла Германии

МИД России вызвал посла Германии МИД России вызвал посла Германии
Другие страны
27 июня 2025 г. 14:27
МИД России вызвал посла Германии

МИД России вызвал посла Германии в Москве Александера Ламбсдорфа, дипломату предъявят протест за "преследование российских журналистов в ФРГ".

Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, Москва намерена "объявить послу об ответных мерах".

Ранее сообщалось, что полиция Германии забрала паспорта российского журналиста Сергея Феоктистова, а также его жены и дочери.

Представитель МИД РФ Мария Захарова 19 июня заявила, что Россия на данный момент выбирает немецких корреспондентов в Москве, по отношению к которым будут приняты ответные меры.

Гюльнар Махмудова

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