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    МИД России: Выход США из Совета по правам человека является пренебрежением к ООН

    © Maxim Shemetov/Reuters

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Выход США из Совета ООН по правам человека стал мощным ударом по правозащитной репутации Вашингтона и продемонстрировал пренебрежение к самой организации и другим структурам в рамках ООН. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    "США вновь нанесли мощный удар по собственной правозащитной репутации и продемонстрировали просто пренебрежение, но уже не к СПЧ, а в принципе к Организации объединенных наций и к структурам, которые в нее входят", — заявила Захарова. 

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