МИД России: Выход США из Совета по правам человека является пренебрежением к ООН

© Maxim Shemetov/Reuters

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Выход США из Совета ООН по правам человека стал мощным ударом по правозащитной репутации Вашингтона и продемонстрировал пренебрежение к самой организации и другим структурам в рамках ООН. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"США вновь нанесли мощный удар по собственной правозащитной репутации и продемонстрировали просто пренебрежение, но уже не к СПЧ, а в принципе к Организации объединенных наций и к структурам, которые в нее входят", — заявила Захарова.