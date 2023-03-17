МИД России ввел санкции против 23 подданных Великобритании

Россия включила 23-х представителей британских ВС, судейского корпуса и пенитенциарной системы в "стоп-лист".

Россия включила 23-х представителей британских ВС, судейского корпуса и пенитенциарной системы в "стоп-лист".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

"В связи с активным применением правительством Великобритании механизма односторонних санкционных ограничений в отношении физических лиц и организаций РФ, а также комплексными усилиями англичан по военно-технической поддержке Украины принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда представителей вооруженных сил, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы Великобритании (всего 23 человека)", - говорится в сообщении.

Под санкции попали "офицеры британских вооруженных сил, причастные к организации подготовки на территории Соединенного Королевства украинских военнослужащих для ведения боевых действий против российской армии, в том числе командиры формирований, предоставлявших с этой целью инструкторов".

Помимо этого ограничения введены в отношении ряда судей и должностных лиц пенитенциарной системы Великобритании, замешанных в притеснении независимых журналистов. В частности, в "стоп-лист" вошли представители руководства тюрьмы строгого режима Белмарш в Лондоне, "которая известна неоднократными случаями нарушений прав человека".