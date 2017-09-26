МИД России: Вашингтон может ограничить полеты российской военной авиации над территорией США

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Москве известно о планах Вашингтона ввести ряд ограничений для полетов российской военной авиации над территорией США, они могут вступить в силу с 1 января 2018 года.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

"Да, мы знаем, что такие шаги американцы собираются предпринять. Сегодня в Вене проходит пленарное заседание комиссии по открытому небу. Видимо, американцы официально презентуют там свои решения. Как я понимаю, вводится ряд ограничений, которые вступят в силу с 1 января 2018 года", - заявил российский дипломат.

Отметим, что ранее издание Wall Street Journal сообщило о подобных планах в ответ на ограничение полетов американских военных самолетов над территорией Калининграда.