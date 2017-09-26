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    МИД России: Вашингтон может ограничить полеты российской военной авиации над территорией США

    Вводится ряд ограничений, которые вступят в силу с 1 января 2018 года

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Москве известно о планах Вашингтона ввести ряд ограничений для полетов российской военной авиации над территорией США, они могут вступить в силу с 1 января 2018 года.

    Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

    "Да, мы знаем, что такие шаги американцы собираются предпринять. Сегодня в Вене проходит пленарное заседание комиссии по открытому небу. Видимо, американцы официально презентуют там свои решения. Как я понимаю, вводится ряд ограничений, которые вступят в силу с 1 января 2018 года", - заявил российский дипломат.

    Отметим, что ранее издание Wall Street Journal сообщило о подобных планах в ответ на ограничение полетов американских военных самолетов над территорией Калининграда.

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