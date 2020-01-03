МИД России: Убийство генерала Сулеймани приведет к росту напряженности в регионе

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США в Ираке приведет к росту напряженности на всем Ближнем Востоке. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МИД России.

"Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана. Выражаем искренние соболезнования иранскому народу", - заявили в МИД РФ.