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МИД России: Убийство генерала Сулеймани приведет к росту напряженности в регионе

МИД России:Убийство Сулеймани приведет к росту напряженности в регионе

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США в Ираке приведет к росту напряженности на всем Ближнем Востоке. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МИД России.

"Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана. Выражаем искренние соболезнования иранскому народу", - заявили в МИД РФ.

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