МИД России прокомментировал заявление Трампа по Ирану

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ МИД России прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который сказал, что Соединённые Штаты пересмотрели свою стратегию в отношении Ирана и могут расторгнуть ядерную сделку с этой страной в любой момент.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении на сайте МИД.

«В связи с объявленной президентом США Д. Трампом стратегией в отношении Ирана Министерство иностранных дел Российской Федерации вновь подчёркивает недопустимость использования агрессивной и угрожающей риторики в международных отношениях. <...> С сожалением восприняли решение президента США не подтвердить конгрессу добросовестное выполнение Тегераном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что «Россия остаётся приверженной СВПД, заинтересована в его сохранении и продолжит выполнение своих обязательств по нему» и призывает «всех остальных участников поступить аналогичным образом».

Ранее Трамп заявил, что ядерное соглашение с Ираном может быть расторгнуто в любой момент. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что Трамп не может единолично отменить соглашение по ядерной сделке с Ираном.