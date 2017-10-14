 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД России прокомментировал заявление Трампа по Ирану

    Россия остаётся приверженной СВПД, заинтересована в его сохранении и продолжит выполнение своих обязательств по нему

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ МИД России прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который сказал, что Соединённые Штаты пересмотрели свою стратегию в отношении Ирана и могут расторгнуть ядерную сделку с этой страной в любой момент.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении на сайте МИД.

    «В связи с объявленной президентом США Д. Трампом стратегией в отношении Ирана Министерство иностранных дел Российской Федерации вновь подчёркивает недопустимость использования агрессивной и угрожающей риторики в международных отношениях. <...> С сожалением восприняли решение президента США не подтвердить конгрессу добросовестное выполнение Тегераном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе», — говорится в сообщении.

    Также отмечается, что «Россия остаётся приверженной СВПД, заинтересована в его сохранении и продолжит выполнение своих обязательств по нему» и призывает «всех остальных участников поступить аналогичным образом».

    Ранее Трамп заявил, что ядерное соглашение с Ираном может быть расторгнуто в любой момент. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что Трамп не может единолично отменить соглашение по ядерной сделке с Ираном.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi